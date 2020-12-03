Работы начались еще накануне. Сегодня прошла очередная заливка льда.

Областной центр готовится к новогодним праздникам. На бульваре имени Пушкина заливают каток. Работы начались еще накануне. Сегодня прошла очередная заливка льда. Каток будет работать уже шестой сезон. В этом году его оформят в ретро-стиле , чтобы и дети и взрослые смогли окунуться в советскую новогоднюю атмосферу. Дата открытия катка пока держится в секрете. Но уже сегодня владимрцы и гости города могут оценить новое украшение на Соборной площади - сказочную карету. До нового года - меньше месяца.