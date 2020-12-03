Прощание с ним состоится 4 декабря в 9:00 в Вознесенской церкви Владимира.

Во Владимире на 84 году жизни скончался известный общественный деятель Борис Анчугин. Борис Александрович был членом Общественной палаты первого созыва. Работал в Общественно-политическом консультативном Совете при губернаторе. Был кандидатом на пост губернатора в 2013 году, в депутаты ЗС, избирался во владимирский горсовет.Он родился 15 мая 1937 года в деревне в Иркутской области. В 1963 году окончил местный медицинский институт и аспирантуру при ВУЗе. Работал в Тюменской области. Позднее переехал во Владимир. Борис Александрович защитил кандидатскую диссертацию, а также получил ещё два высших образования. В 1967 году медик окончил философский факультет Ярославского государственного университета, а спустя пять лет факультет международных отношений Луганского института.Он был награждён знаком Болгарского общества «Знание», почётным знаком Педагогического общества РСФСР, юбилейной медалью к 300-летию М.В.Ломоносова, грамотами Законодательного собрания области.Выражаем соболезнования родным и близким Бориса Анчугина. Светлая ему память. Прощание состоится 4 декабря в 9:00 в Вознесенской церкви Владимира.