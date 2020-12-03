Простая замена кровли обернулась множеством неприятностей.

Капитальный ремонт, который никак не закончится. Жители многоквартирного дома в микрорайоне Заклязьменский областного центра терпят коммунальное бедствие уже более полугода. Почему простая замена кровли обернулась множеством неприятностей, выяснял Дмитрий Горкин.Звуки болгарки, постоянный топот на крыше и разлетающиеся осколки кирпича. Все эти неудобства жители дома в микрорайоне Заклязьменский Владимира, кажется, уже не замечают. Долгожданный капремонт кровли превратился в настоящее испытание. И не только временем, но и стихией. С тех пор потопы в доме - обычное явление, и люди с содроганием ожидают, когда выпадут очередные осадки. Как результат - испорченные обои, потёкшая штукатурка, плесень и залитые бытовые приборы в десятках квартир, рассказывает старшая по дому Екатерина Манова.Екатерина Манова, старшая по дому №18 по улице Центральная:- Текло с обеих сторон просто водопады так как у нас здесь дети спали - тревогу мы били, конечно сильно. Там нас капель в лоб просто напросто разбудила ночью в нашей комнате. Там текло сильно. Соседи тазики выставляли, да, периодически меняли, всё это было. Когда натянули плёнку стало вроде получше и соответственно железо положили. Стало получше, но другие протечки пошли по другим причинам.Но беда не приходит одна. Недавно из-за кровельных работ и неправильной реконструкции вентканалов - жители лишились ещё и газа, а вместе с ним горячей воды.Пётр Богданов, житель дома №18 по улице Центральная:- Кровля была у нас снята с тех пор, когда пошли дожди - подрядчик начал закрывать плёнкой, частично пытались там решить эту проблему, чтобы мы не бегали с тазиками. Через некоторое время выяснилось, что необходим новый тендер, поскольку дополнение к проекту было обширным, работы встали, в течение месяца провели тендер и продолжили работы. Но в какой-то момент разобрали шахты вытяжек к газовым колонкам. После чего приехали газовики по жалобе жителей на отсутствие тяги - и перекрыли нам газ.И всё это в декабре, когда на улице уже установилась минусовая температура. Кстати, по изначальному проекту работы должны были завершиться в середине сентября. Но что-то пошло не по плану. В региональном Фонде капитального ремонта Вестям пояснили, что о проблеме знают и подрядчика ждёт наказание.Сергей Гудков, первый заместитель директора Фонда капитального ремонта Владимирской области:- Объект находится в работе, проводит работы "Престиж-Строй". Имеется на сегодняшний день срыв сроков, часть по объективным причинам, часть по необъективным. По словам подрядчика работы будут закончены где-то до 20 декабря. По этому объекту есть замечания - медленно реагируют на исправление этих замечаний, к сожалению, подрядная организация. В любом случае санкции будут применены. Будут штрафы - предусмотренные 0.3% от суммы КС-2 за каждый день просрочки.Что же касается возмещения ущерба жителям, то здесь тоже набегут немалые суммы. Например, только свои потери Екатерина Манова по грубым подсчётам оценивает в сто тысяч рублей. И надеется хотя бы на частичное погашение. Главное, чтобы подрядчик вдруг не объявил себя банкротом после такого капремонта.Дмитрий Горкин, Андрей Синягин, Вести-Владимир.