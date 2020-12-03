Среди них - 104 школы, 64 организации допобразования и 36 колледжей.

На очередном коронавирусном брифинге замгубернатора Сергей Шевченко рассказал о текущей ситуации в системе образования.«На дистант переведены 64 учреждения допобразования и 36 колледжей. В 20 учреждениях профобразования студенты проходят практику в малых группах или индивидуально», - отметил вице-губернатор.На 2 декабря во Владимирской области из-за ОРВИ закрыта одна школа, в 45 на карантин и удалёнку переведены отдельные классы. В трёх школах из-за болезни учителей объявлены внеплановые каникулы.Вернулись к нормальному ритму жизни две общеобразовательных организации. Семь школ вернули с карантина по ковиду.«Возобновили работу 3 детских сада и 16 ранее закрытых на карантин групп», - сообщил Сергей Шевченко.Из 430 детских садов области, три полностью закрыты на карантин по ОРВИ. Частично прекратили работать 27 дошкольных организаций, из которых 14 – из-за коронавируса, 13 – из-за респираторной инфекции.«104 школы региона частично перешли на электронное и дистанционное обучение», - резюмировал он.