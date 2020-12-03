В селе Шихобалово сегодня открытие нового животноводческого комплекса и телятника местного сельхозпредприятия.

В селе Шихобалово сегодня открытие нового животноводческого комплекса и телятника местного сельхозпредприятия.АО «Шихобалово» является одной из ведущих сельскохозяйственных организаций Юрьев-Польского района и всей Владимирской области. Предприятие имеет статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота голштинской породы.В последние годы в АО «Шихобалово» построены животноводческие комплексы по производству молока на 1200 и 1800 дойных коров, для содержания молодняка крупного рогатого скота на 180 скотомест и телятник на 600 скотомест.В 2019 году сельхозпредприятие приступило к реализации проекта по строительству животноводческого комплекса на 600 дойных коров и телятника на 700 скотомест. Объём инвестиций в новый объект составил 350 млн рублей. Дополнительно создано 20 рабочих мест.