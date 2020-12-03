Ожидается, что реализация инвестпроекта позволит хозяйству увеличить дойное стадо до 3750 голов и производить около 35 000 тонн молока в год.

«33Live.Ru» уже писал о том, что в области , который обошёлся в 350 млн рублей.Помимо инвестиций в здания, регион помог АО «Шихобавлово» с покупкой техники. Благодаря области, в на сельхозпредприятии появился современный высокопроизводительный кормоуборочный комбайн стоимостью 31 млн рублей.Ожидается, что реализация инвестпроекта позволит хозяйству увеличить дойное стадо до 3750 голов и производить около 35 000 тонн молока в год.«Государство поддерживает сельхозпроизводителей, которые хотят расти, не боятся сложностей и расширяют производство. Владимирская область в масштабах страны сохраняет лидерство по производству молока. В 2020 году произведено 409 000 тонн. Сейчас в АО «Шихобалово» трудятся 295 человек. Благодаря расширению производства здесь будет создано ещё 20 рабочих мест», – подчеркнул Владимир Сипягин во время открытия животноводческого комплекса.К слову, он состоит из коровника, на 600 мест, и телятника на 700 голов.Также предприятие в передовиках по урожайности зерновых культур, убранных с полей «Шихобалово». Кроме того, на территории завода оборудован цех по переработке маслосемян.«В Юрьев-Польском районе работает 24 сельхозпредприятия, 28 фермерских хозяйств, сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой кооператив, насчитывается более 7 000 подсобных хозяйств», - подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.