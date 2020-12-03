В регионе выбрали победителей традиционного конкурса среди учреждений профобразования, которые внедряют инновационные образовательные проекты.

В регионе выбрали победителей традиционного конкурса среди колледжей, которые внедряют инновационные образовательные проекты. На заочном этапе мероприятия рассматривалась документация учреждений. Из 11 участников в финал вышли пять.Во время очного этапа комиссия, состоявшая из сотрудников департамента образования, представителей торгово-промышленной палаты, института развития образования и Ассоциации работодателей и товаропроизводителей, оценивала презентации образовательных проектов.В результате победителями стали три учреждения профобразования: Владимирский технологический колледж; Муромский промышленно-гуманитарный колледж; Никологорский аграрно-промышленный колледж.Каждый из них получит губернаторский грант – 1 млн рублей. Средства пустят на развитие дуального образования, создание современных условий для работы учебно-производственных участков, подготовку участников к всероссийским конкурсам и олимпиадам.