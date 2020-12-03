В России разработают новый законопроект о защите детей. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу Россия 24.

В России разработают новый законопроект о защите детей. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24".В работе над новым законопроектом нужно соблюсти баланс между поддержкой семьи и защитой ребенка, указал председатель нижней палаты.Спикер напомнил, что ранее в Думе находились два таких законопроекта. Один внесли депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, другой – сенатор Елена Мизулина. Авторы отозвали инициативы."Что же касается работы в будущем, ее необходимо строить, совместив и желание поддержать семью, и защиту ребенка. Нельзя разрывать – семью отдельно, ребенка отдельно", – убежден Володин.По его словам, разработка нового законопроекта начнется с обсуждений с родительским сообществом и экспертами. "Когда ребенка изымают из семьи, тем более потом семья должна доказывать свое право на ребенка, потому что его не только изъяли, но и лишили родительских прав, – это недопустимо", – подчеркнул председатель нижней палаты.Напомним, что законопроект Крашенинникова и Клишаса предлагал передать вопрос изъятия ребенка из семьи в компетенцию суда. На рассмотрение в закрытом режиме отводилось 24 часа.Мизулина предлагал ввести в законодательство положение, что принудительное разлучение ребенка с семьей возможно только при их установленной вине и после вердикта суда о лишении родительских прав.Вячеслав Володин неоднократно указывал на необходимость более тщательного обсуждения этих законопроектов.