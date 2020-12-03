Госдума 26 ноября приняла в третьем чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 37% расходной части составляют социальные обязательства, включая здравоохранение и образование, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Госдума 26 ноября приняла в третьем чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 37% расходной части составляют социальные обязательства, включая здравоохранение и образование, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.Пандемия коронавируса не скажется на выполнении государством своих социальных обязательств, сказал председатель Госдумы. "Бюджет принят и он социально ориентирован", – подчеркнул спикер.В процессе рассмотрения основного финансового закона страны Госдума приняла постановление относительно дополнительных доходов бюджета. Эти деньги нужно направить на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, решение проблем в субъектах Федерации с высокой убылью населения, модернизацию общественного транспорта, поддержку села, обеспечение жильем детей-сирот, перечислил Володин.После принятия бюджета начинается работа по его исполнению. Дума сформировала программу совместных действий с правительством, сказал спикер в интервью телеканалу "Россия 24".Проект федерального бюджета на следующие три года предусматривает рост его доходов с 18,7 триллиона рублей в 2021 году до 20,6 триллиона в 2022-м и 22,2 триллиона в 2023-м. Расходы увеличатся с 21,5 триллиона рублей до 23,6 в 2021 и 2023 годах соответственно.Депутаты одобрили 669 поправок к документу. Они предусматривают финансирование плана по восстановлению экономики и росту доходов населения. В следующем году на эти цели выделяется 640 миллиардов рублей.