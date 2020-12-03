Поправки в закон об обязательном медицинском страховании (ОМС) повысят качество медпомощи, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Нижняя палата приняла документ в третьем, окончательном чтении.

Поправки в закон об обязательном медицинском страховании (ОМС) повысят качество медпомощи, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Нижняя палата приняла документ в третьем, окончательном чтении.Согласно законопроекту, высокотехнологичные медицинские центры и клинические базы медуниверситетов будут финансироваться из федерального ОМС. Система станет работать без посредников в лице страховых компаний.Поправки нужно было обязательно принимать, убежден спикер. Высокотехнологичные медцентры будут защищены от угрозы недостаточного финансирования, сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24".Деньги в медцентры будут поступать напрямую из федерального ОМС. "Причем с введением коэффициента – это важно, потому что у них уровень затрат на оказание медицинской помощи другой, его нельзя соизмерять с обычной городской больницей", – пояснил председатель нижней палаты.Реформа увеличит объемы финансирования и избавит систему от проволочек, убежден Володин."Качество оказания медицинской помощи от этого должно вырасти", – подчеркнул он.Спикер отметил поддержку законопроекта со стороны главы Минздрава Михаила Мурашко.