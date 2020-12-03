Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому закон не писан. Его постоянно замечают за нарушением правил дорожного движения. Артист бросает свой Мерседес, где ему вздумается. Сыну пришлось отдуваться перед обществом за проделки звездного папаши.

Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому закон не писан. Его постоянно замечают за нарушением правил дорожного движения. Артист бросает свой "Мерседес", где ему вздумается. Сыну пришлось отдуваться перед обществом за проделки звездного папаши.На днях сын Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский обрушился с критикой на власти Санкт-Петербурга за проведенный в "Ледовом дворце" концерт рэпера Басты. Чиновник написал длинную тираду с нравоучениями и угрожающими предупреждениями. Однако, как выяснилось, члены его семьи частенько сами поступаются законом.Пользуясь случаем, подписчики Сергея Михайловича попросили его в комментариях объяснить поведение звездного отца, который постоянно бросает свой автомобиль где придется, нарушая ПДД. Недавно в Сети появилось фото машины Михаила Боярского, припаркованной на тротуаре. Люди были вынуждены идти пешком по проезжей части.Депутат не растерялся и сказал, что все так делают. Однако ему все-таки пришлось объясниться поподробнее. В своем "Фейсбук" Боярский отметил, что отец оставляет машину воле своего дома. А если он не находит парковочного места, то ставит ее между клумбой и японским консульством. При этом, по словам депутата, другие жители дома делают так же."Это устоявшееся место парковки транспорта, между вазонами и будкой охраны японского консульства, сквозного прохода по тротуару там нет, в любом случае нужно идти по проезжей части", – сообщил Сергей Боярский.При этом он не стал отрицать, что такая ситуация является нарушением правил дорожного движения. Сын актера предложил штрафовать всех, кто ставит там машины, а не только Михаила Боярского.