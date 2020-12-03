Прокуратура доказала, что он незаконно подписал договор о беспроцентной рассрочке на оплату продукции предприятия.

Экс-директор комбината «Тепличный» Виктор Шляхов осуждён ещё в апреле 2019 года. За взятки, присвоение и растрату он получил восемь лет тюрьмы и штраф 20 млн рублей.Вдобавок к этому, Владимирская прокуратура направила в суд иск о возмещении ущерба предприятию, которое возглавлял взяточник. Надзорное ведомство доказало, что, занимая руководящий пост, он заключил мировое соглашение с ООО «Продукт-Экстра», согласно которому «ОООшка» получила беспроцентную рассрочку по оплате продукции с 2016 по 2018 год.В результате дебиторскую задолжность с компании и ООО «Аргентум-Трейд» взыскать не удалось. Сумма долгов составила более 7 млн рублей.Перовский суд Москвы удовлетворил требования прокурора. Теперь с бывшего руководителя «Тепличного» взыщут указанную сумму.Решение пока не вступило в законную силу.