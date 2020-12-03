За прошедший день от ковида в регионе скончалась 87-летняя женщина.

Как сообщает сайт правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 135 новых случаев заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 125 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 74 костромичам. 13 инфицированных выявлено в Костромском районе, 12 - в Нерехтском районе. Девять человек заразились в Галичском районе, по пять – в Буйском и Мантуровском районах. По четыре новых инфицированных зарегистрировано в Шарье и Красносельском районе. Трое заболевших в Судиславском районе, по одному - в Волгореченске, Пыщуге, Сусанино, селе Боговарово, Островском и Макарьевском районах.За прошедший день от ковида в регионе скончалась 87-летняя женщина.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 11 809 человек. Врачам удалось поставить на ноги 8 704 заразившихся. В стационарах лежат 759 жителя области, из них 382 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 530 пациентов.