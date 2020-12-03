На днях Филипп Киркоров организовал вечеринку, чтобы отметить девятилетие дочери Аллы-Виктории. На торжестве были замечены многие знаменитости, в том числе и певица Жасмин. В беседе с журналистами она рассказала о мерах безопасности, которые были приняты на мероприятии.

На днях Филипп Киркоров организовал вечеринку, чтобы отметить девятилетие дочери Аллы-Виктории. На торжестве были замечены многие знаменитости, в том числе и певица Жасмин. В беседе с журналистами она рассказала о мерах безопасности, которые были приняты на мероприятии.Организовав вечеринку для Аллы-Виктории, Филипп Киркоров нарвался на критику. Мало того, что мероприятие было организовано в разгар пандемии коронавируса, на нем, судя по появившимся в Сети снимкам, не вспомнили о мерах безопасности. Гости не соблюдали социальную дистанцию и, кажется, не надевали маски.Филипп пригласил на торжество только самых близких друзей: Ани Лорак, Сергея Лазарева, Ольгу Бузову, Давида Манукяна, Яну Рудковскую, Татьяну Навку, Жасмин и других. Они вручили дочери Киркорова роскошные подарки. Например, супруга Евгения Плющенко преподнесла Алле-Виктории пакет с брендовой одеждой, а ведущая реалити-шоу "Дом-2" – золотой iPhone.Жасмин выбрала для девочки горнолыжный костюмчик. Алла-Виктория очень хотела такой, поэтому особенно обрадовалась подарку. С презентом певице помогала ее дочь Маргарита, которая тоже была замечена на празднике.Разговаривая с журналистами, Жасмин отметила, что вечеринка для Аллы-Виктории была организовала "по-взрослому" и очень стильно. Даже детям на ней понравилось. А по поводу мер безопасности можно не переживать, оправдалась перед критиками она. По словам артистки, все официанты носили маски и перчатки, а гостям на входе измеряли температуру.