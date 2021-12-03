На 3 меньше, чем накануне. В регионе уже второй день немного снижается число выявленных ковид-положительных пациентов. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 73 384 случая

На 3 меньше, чем накануне. В регионе уже второй день немного снижается число выявленных ковид-положительных пациентов. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 73 384 случая заболевания. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (76 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 70. Всего с начала пандемии в областном центре уже 17 107 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас