На ответы на вопросы будет отведён час.

Врио губернатора Александр Авдеев проведёт 7 декабря первую прямую линию с населением. Об этом он в своих аккаунтах в соцсетях.В 17:30 он пообщается с владимирцами в эфире телеканала «Россия-24». На ответы на вопросы будет отведён час.Вопросы можно задать в комментариях к «Вконтакте» с хештегом . Также можно записать видео и прислать его на номер Центра Управления Регионом: 8 (996) 196-27-33 (WhatsApp, Viber, Telegram).«Чем раньше зададите вопрос, тем больше шансов, что он попадет в эфир», - написал Александр Александрович.Общение будет транслироваться в аккаунтах и в Одноклассниках, а также на странице ЦУРа.