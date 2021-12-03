Генсовет назначит губернатора вместо Владимира Киселева.

Во Владимирской области сменится секретарь регионального отделения «Единой России». Вместо Владимира Киселёва на заседании генсовета партии назначат врио губернатора Александра Авдеева. Назначение должно состояться 3 декабря.Как сообщают коллеги из , единороссы сменят более десятка глав реготделений.Большинство фамалий в списке новых руководителей политического объединения - это главы субъектов. В перечне числятся Коми, Мордовия, Иркутская область и 33-ий регион.