За год работы федеральный ЦУР обработано более 10 миллионов обращений граждан.

Центры управления регионами (ЦУР) - проводники связи между гражданами и властью действуют по всей России уже год. Напомним, к 1 декабря 2020 года они были созданы во всех субъектах. Такое поручение давал Президента. В прошлом году начал работать и ЦУР по Владимирской области.За год работы ЦУР было обработано более 10 млн обращений россиян, принято свыше 500 важных управленческих решений.- За год работы ЦУР добились впечатляющих результатов, - сказал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время недавней рабочей поездки в Оренбургскую область. - Отмечу, что работа ЦУР ведется во взаимодействии с Координационным центром Правительства России и направлена на получение обратной связи от граждан.Главная задача, которая ставится перед каждым ЦУР - четкая, понятная, гибкая и эффективная коммуникация жителей с властью, которая дает ощутимые результаты. Так, в Центре управления регионом по Владимирской области постоянно отслеживаются и анализируются социально-экономические процессы, происходящие в разных районах - как системные, так и ситуативные.- За прошедший год было зафиксировано 87724 обращений от жителей Владимирской области, выявленных с помощью системы "Инцидент Менеджмент" и портала «Госуслуги. Решаем вместе», - сообщил руководитель владимирского ЦУР Дмитрий Лавров. – Чаще всего жители области обращали внимание властей на работу медицинских учреждений, ЖКХ и благоустройство, состояние дорог и работу транспорта.Крайне важным и востребованным цифровым сервисом, разработанным ЦУР, являются чат-боты - консультативные сервисы по вопросам о соцконтракте, миграции, детским выплатам, компенсации за отопление и другим актуальным темам.Главным результатом работы остаются изменения в лучшую сторону и решения властей, принятые по обращениям жителей.Например, на основе аналитики Центра управления регионом были организованы дополнительные пункты вакцинации, а в муниципальные планы по благоустройству дворов и общественных пространств включены объекты, предложенные жителями.