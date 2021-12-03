Константин Мочалов уволился с поста главы Кольчугинского района. Ранее мы сообщали, что в середине октября его лишили прав за пьяную езду и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Утром 3 декабря он ..

Константин Мочалов уволился с поста главы Кольчугинского района. Ранее мы сообщали, что в середине октября его лишили прав за пьяную езду и оштрафовали на 30 тысяч рублей.Утром 3 декабря он обратился в соцсетях к жителям.«Поясняю, что 20 августа я был на дне рождения, где выпивал. В субботу поехал домой во Владимир, но был остановлен сотрудниками ГИБДД. Они попросили меня пройти тест на алкоголь. Я отказался это сделать. Инспекторы ДПС составили протокол. Суд признал меня виновным(на суд он не явился). Я принял решение об увольнении, потому что данное деяние недопустимо для чиновника», - написал Константин Николаевич.В конце поста - он попросил прощения у всех, кто его поддерживал.Раз такой поступок, по мнению Мочалова, недопустим для чиновника, остаётся вопрос – зачем глава администрации тянул с отставкой целых полтора месяца? К слову, в протоколе было зафиксировано, что он безработный. Если бы СМИ не раскопали решение суда, то можно было бы «забыть» о проступке.Напомним, что его лишили прав на полтора года. Судебный акт на сайте судебного участка №2 Ленинского района Владимира.«Выявлены признаки алкогольного опьянения. Запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи», - так описали состояние чиновника инспекторы ГИБДД.Напомним, что он Кольчугинский район чуть более года назад. Тогда его назначение одобрили 13 из 15 местных депутатов.