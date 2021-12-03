× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/03-12-2021-glavnyj-epidemiolog-natalya-shirobokova-rasskazala-ob-obshhix-tempax-vakcinacii-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Главный эпидемиолог Наталья Широбокова рассказала об общих темпах вакцинации во Владимирской области</a> - Общие темпы вакцинации от ковида во Владимирской области. Об этом в эфире программы Городская...