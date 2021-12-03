Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник юристы. ГТРК Владимир поздравляет...

Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник юристы. ГТРК "Владимир" поздравляет Юристов с Праздником.С июля 2001 года на Радио России-Владимир, а с ноября 2002 года и на телеканале Россия выходит в эфир авторская программа юриста ГТРК Владимир Ларисы Павловой Ваше право. За столь длительный период трудно перечислить темы, которые были затронуты в программе. Советы и консультации гостей программы и самой ведущей помогли многим жителям области. На радио Программа уже двадцать лет выходит в прямом эфире в форме диалога со слушателями. У программы много постоянных слушателей, рейтинг ее неизменно велик. Законодательство меняется постоянно и нам хочется, чтобы наши радиослушатели и телезрители были постоянно в курсе этих перемен.Смотрите программы Ларисы Павловой на Радио России-Владимир на темы "Дистанционное хищение. Как обезопасить себя и не стать жертвой мошенников?" с заместителем прокурора города Владимира Андреем Тясто и "Нотариусы в пандемию" с участием Натальи Половинкиной - нотариусом Ковровского нотариального округа и Светланой Тужицкой - нотариусом Петушинского нотариального округа.