Личный прием граждан в онлайн-формате провел председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев. Жители обратились к спикеру облпарламента с совершенно разными

Личный прием граждан в онлайн-формате провел председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев. Жители обратились к спикеру облпарламента с совершенно разными запросами. Одни просили отремонтировать дороги в Александровском районе, другие – организовать бесплатное школьное питание для всех без исключения детей-инвалидов в регионе. Цибикова Вера Алексеевна с улицы Верхняя Дуброва – борется за порядок в подъезде своей