Банки будут сами контролировать нелегальные списания денег со счетов клиентов.

Банки будут сами контролировать нелегальные списания денег со счетов клиентов.В последнее время участились случаи незаконного списания средств со счетов россиян. Защита персональных данных не всегда находится на должном уровне, а процедура предоставления кредитов упрощается. Все это приводит к кибермошенничеству.В связи с этим Банк России усовершенствует процедуру возврата списанных мошенниками денег с карт и счетов. Таким образом регулятор защитит пострадавших граждан от долгой процедурной волокиты. Сейчас такая инициатива уже обсуждается с участниками рынка.Помимо этого переводы должны будут проверять сами банки. Так будет легче выявлять операции, которые мошенники осуществляют без согласия клиентов. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.Также Банк России выдвинул инициативу по изменению в законе о национальной платежной системе. Такая практика тоже поможет быстро раскрывать преступления по списанию средств.По словам эксперта, реализовать эту инициативу можно с помощью взаимодействия МВД России и банков.По данным ЦБ, в третьем квартале 2021 года мошенники списали с карт и счетов россиян незаконным путем на 18,5% больше, чем в прошлом году. Всего преступники украли более 3,2 миллиарда рублей. Вернуть смогли только 7,7% от общей суммы.Сейчас для того, чтобы вернуть списанные мошенниками деньги, нужно позвонить в свой банк и написать заявление в полицию.