Министр иностранных дел России Сергей Лавров разъяснил западным политикам суть Минских соглашений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров разъяснил западным политикам суть Минских соглашений.В четверг, 2 декабря, в Стокгольме состоялось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, в ходе которого выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что Россия должна выполнить пункты Минских соглашений: в частности, прекратить огонь в Донбассе и вывести тяжелые вооружения из региона. Главе МИД РФ Сергею Лаврову пришлось объяснять американскому политику конкретные положения документов, подписанных в столице Белоруссии несколько лет назад.Во время пресс-конференции российский дипломат сообщил, что из-за подобных высказываний в адрес России всем участникам заседания вручили тексты Минских соглашений, где черным по белому говорится: все вопросы, касающиеся Донбасса, должны решать только Киев, Донецк и Луганск.Также Лавров заявил, что страны-члены НАТО хотят связать Минские соглашения с действиями России. По словам министра иностранных дел РФ, шаги Североатлантического альянса по-прежнему направлены на обострение ситуации около российских границ, а все предложения Москвы по снятию напряженности отклоняются.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России. Дипломат предупредила альянс о последствиях превращения Незалежной в плацдарм противостояния с РФ.