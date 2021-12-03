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<a href="https://33live.ru/novosti/03-12-2021-luchshie-v-rossii-za-zelenuyu-ekonomiku.html" target="_blank">Лучшие в России – за зеленую экономику</a> - 22 декабря в МИА Россия сегодня в рамках награждения победителей ежегодной бизнес-премии Лучшие в России – компании и персоны года медиахолдинг Anews.com проведет панельную дискуссию Зеленая экономика как новая экономическая парадигма: от вызовов для бизнеса к решениям для общества.