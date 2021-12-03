Максим Шугалей в мае 2019 года возглавил группу для проведения социологического исследования и попал в плен к ливийским боевикам. Два года он не видел родной Санкт-Петербург.

Максим Шугалей в мае 2019 года возглавил группу для проведения социологического исследования и попал в плен к ливийским боевикам. Два года он не видел родной Санкт-Петербург.После возвращения в город, где каждая прогулка была экскурсией для социолога, он не узнал улицы Северной столицы, воспоминания о которых придавали ему сил в руках ливийских боевиков."Здесь не было войны, в отличие от других мест, где я бывал, но как много оказалось безвозвратно утеряно за это время", — социолог в Telegram-канале "Петербургский Шугалей".Он принял решение увековечить памятники города на Неве в своей книге "Утраченный Петербург". По словам Шугалея, эти годы разделили город на нынешний и утраченный, как тюрьма разделила его жизнь на до и после. Социолог отметил, что его книга посвящена боли каждого петербуржца.