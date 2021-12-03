Областные чиновники заявили об отмене мер дисциплинарного наказания по отношению к фельдшерам из Радужного. Нашумевшая история произошла еще в октябре. Тогда медработники «скорой помощи»

Областные чиновники заявили об отмене мер дисциплинарного наказания по отношению к фельдшерам из Радужного. Нашумевшая история произошла еще в октябре. Тогда медработники «скорой помощи» не смогли госпитализировать пожилую пациентку. Отчаявшись, они поехали к Белому дому. Пациентку спасли, но затем на медработников посыпалась целая серия выговоров. В дело вмешался даже врио губернатора Владимирской области. Александр Авдеев