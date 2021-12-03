Рост цен на одежду и обувь в России в 2021 году составил около 15% и не планирует останавливаться.

Рост цен на одежду и обувь в России в 2021 году составил около 15% и не планирует останавливаться.Одежда и обувь в России могут прибавить до четверти в цене в 2022 году. Об этом в беседе с российскими журналистами сообщили эксперты Fashion Consulting Group.Аналитики прогнозируют, что в среднем гардероб подорожает сразу на 15-25%, но некоторые позиции могут подскочить в цене еще сильнее. К примеру, рост цен на сапоги и галоши составит не менее 20-30% из-за соответствующего подорожания особого непромокаемого материала, использующегося в таких изделиях. А обувь из кожи, напротив – в 2022 году будет дорожать лишь на 5-15%, сообщаетБольшинство представителей отрасли отмечают, что рост цен на одежду и обувь в России связан с подорожанием логистических услуг, тканей и различного сырья. В этом году ткань прибавила около 15% цены, а логистика – порядка 20%. Кроме того, на 7-15% повысилась себестоимость изготовления товаров, передает телеканал "".Представители Министерства промышленности и торговли России не видят в ситуации поводов для особого беспокойства. В ведомстве отметили, что подорожание одежды и обуви в стране обычно происходит в период перед обновлением линейки товаров в связи с новым сезоном, а также выходом новых коллекций. Минпромторг также считает, что о сильных скачках цен чаще всего заявляют продавцы китайской продукции.