С сотрудников скорой медицинской помощи Радужного сняты все дисциплинарные взыскания. Городскую...

С сотрудников скорой медицинской помощи Радужного сняты все дисциплинарные взыскания. Городскую больницу по поручению главы региона Александра Авдеева посетил врио заместителя губернатора Константин Баранов.Напомним, 17 октября к Белому Дому бригада привезла 89-летнюю пациентку с двусторонней пневмонией и поражением лёгких в 80 процентов. Это произошло после отказа двух больниц в госпитализации. 2 фельдшера и водитель получили выговоры и оказались лишены стимулирующих выплат. Глава региона поддержал позицию ОНФ, отметив, он "против наказания медиков". Это были ошибки управления. "Бригады скорой сейчас на передовой", им нужна поддержка, а не наказание", подчеркнул замглавы региона. Также он сообщил, что городской больнице Радужного предстоит служебная проверка. Предстоит оценить и порядок оказания скорой и неотложной медицинской помощи.