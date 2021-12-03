Известный российский писатель-фантаст Андрей Балабуха скончался накануне. На момент смерти ему было 74 года. О кончине Балабуха сообщила в социальных сетях заместитель председателя Союза ..

Известный российский писатель-фантаст Андрей Балабуха скончался накануне. На момент смерти ему было 74 года.О кончине Балабуха сообщила в социальных сетях заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алферова. Женщина рассказала, что знаменитость умерла в больница, не сообщив других подробностей, передает телеканал "".Позже ряд СМИ заявил о том, что по предварительным данным Андрей Балабуха скончался в одном из учреждений Санкт-Петербурга, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией и подозрением на инсульт, пишет