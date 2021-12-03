Дорожная трагедия в Ковровском районе. В четверг около 4 часов вечера на автодороге Чкалово — Осипово легковушка столкнулась с грузовиком. Как сообщают в региональном ГИБДД, по

Дорожная трагедия в Ковровском районе. В четверг около 4 часов вечера на автодороге Чкалово — Осипово легковушка столкнулась с грузовиком. Как сообщают в региональном ГИБДД, по предварительной информации, водитель 1972 года рождения за рулём автомобиля “Лада Гранта” выехал на встречку. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД области: Где совершил столкновение с автомобилем МАН, за рулём которого