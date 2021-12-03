Между водителями транспортных средств на улице Большая Грузинская произошел конфликт...

3 декабря в 11:49 в полицию поступило сообщение о дорожном конфликте между гражданами на улице Большая Грузинская, 76.Оперативно прибывшие сотрудники полиции установили, что между водителями транспортных средств, в районе дома 76 по улице Большая Грузинская, произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, предположительно, из травматического оружия в другого.Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь.Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве