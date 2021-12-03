Злоумышленница позвонила пожилой женщине, представилась ее дочерью и сказала, что стала виновницей ДТП...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Останкинскому району г. Москвы задержали двоих мужчин, подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилых граждан», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что на домашний телефон 71-летней женщины позвонила неизвестная и представилась ее дочерью. Звонившая сказала, что стала виновницей ДТП, и попросила денежные средства, чтобы решить вопросы с пострадавшей стороной. Деньги необходимо было передать сотруднику правоохранительных органов, который сейчас подъедет. Введенная в заблуждение пенсионерка отдала свои сбережения в размере 100 тысяч рублей незнакомцу, а позже созвонилась с родственницей и поняла, что ее обманули. Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию.В тот же день злоумышленники аналогичным способом похитили денежные средства еще у двух пенсионерок – 94-летней и 86-летней жительниц округа. Поверив звонившим, пожилые женщины также отдали злоумышленникам свои денежные средства.Общий материальный ущерб составил 900 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в Костромской области. Ими оказались местные жители в возрасте 19 и 22 лет.Следствием ОМВД России по Останкинскому и Бутырскому районам г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление возможных соучастников задержанных и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.Полицейские Северо-Восточного округа столицы призывают граждан соблюдать бдительность в общении с незнакомыми людьми лично или по телефону. В случае если звонившие представились вашими близкими родственниками и сообщили, что им необходима крупная сумма денежных средств, не спешите отдавать свои сбережения. Свяжитесь с родственником, которому якобы нужны деньги, и узнайте, все ли у него в порядке.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29