Коронавирус в России сегодня снова в центре внимания. Инфекцию подхватили десятки тысяч людей.

Коронавирус в России сегодня снова в центре внимания. Инфекцию подхватили десятки тысяч людей.За минувшие сутки в России зафиксировали более 32 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют последние данные российского оперативного штаба по коронавирусу.По информации специалистов, коронавирус в России сегодня заразил 32 930 человек. Вылечится смогли 36 514 заболевших, а число летальных исходов составило 1217 случаев. Таким образом, общее число заразившихся ковидом в стране с начала пандемии составило 9 736 037 человек, выздоровевших – 8 436 631, а умерших – 278 857 человек, пишет .Среди субъектов и регионов по числу новых случаев коронавируса в России сегодня лидирует Москва. В столице заболели 3304, выздоровели 3600 и скончались 95 жителей. На втором месте вновь оказался Санкт-Петербург с 2609 новыми случаями COVID-19, 4023 выздоровлениями и 60 летальными исходами. Северная столица сместила на третью строчку антирейтинга Московскую область, где вирус подхватили 1813 граждан, 1858 пациентов побороли недуг, а 54 заразившихся умерли, сообщает телеканал "".В оперативном штабе также отметили, что в России снижается коэффициент распространения коронавируса – этот показатель указывает, сколько человек успевает заразить инфицированный ковидом до помещения на карантин. В Москве, Московской, Свердловской, Нижегородской и ряде других регионов коэффициент опустился ниже единицы, передает "".