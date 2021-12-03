Юбилей сегодня отмечает истинный мастер Слова. Яркий, влюбленный в жизнь поэт и телеведущий...

Юбилей сегодня отмечает истинный мастер Слова. Яркий, влюбленный в жизнь поэт и телеведущий Владимир Пучков. Владимиру Павловичу - 70.Поэт Владимир Пучков родился во Владимире в 1951-ом году. Окончил Литературный институт имени Горького. Мастер публиковал свои стихи в "Литературной газете", журналах "Октябрь", "Новая юность", "Литературная учёба". Автор нескольких сборников. Владимира Пучкова иногда называют "поэтическим Ломоносовым". Мастер - настоящий энциклопедист, а его удивительный слог и "объёмность" метафор поражают читателя, и жюри самых престижных литературных премий. Давайте вместе послушаем строки Мастера. Декламирует сам автор.