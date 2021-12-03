Организатором акции выступает ГБУ «Экорегион».

В школах Владимирской области установят контейнеры для сбора батареек. Организатором акции выступает ГБУ «Экорегион».Как пояснили в Белом доме, недавно организация реализовала проект «Утилизируй с умом!», в рамках которого было собрано почти 79 килограммов элементов питания, отслуживших свой срок.При поддержке компаний «Дюрасел Раша» и «НЭК» в образовательных учреждениях появятся специальные ёмкости и фирменные пакеты. Будет организован вывоз собранного мусора на предприятие в Ярославле, где их утилизируют.В акции примут участие во Владимире, Коврове, Муроме, Александрове и Суздальском районе.