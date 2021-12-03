От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. О произошедшем его вторая половинка сообщила родственникам, которые вызвали полицию и следователей.

Жительницу Александрова признали виновной в убийстве мужа. Собранных следователями доказательств хватило, чтобы отправить 57-летнюю женщину в тюрьму на четыре года.Суд установил, что 8 июня между супругами произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта, мужчина оскорбил жену, а затем нанёс ей удар ладонью по лицу и отправился спать. Благоверная не стерпела пощечину. Когда её «милый» уснул,От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. О произошедшем его вторая половинка сообщила родственникам, которые вызвали полицию и следователей.«Вину в совершенном преступлении подсудимая признала, в содеянном раскаялась», - уточнили в пресс-службе Следкома.За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего, осуждённая проведёт в колонии общего режима четыре года.