Система дистанционного обслуживания "Личный кабинет", которую ПАО "ТГК-2" предлагает потребителям, позволит без посещения офиса оплатить услуги, причём с целым рядом ..

Система дистанционного обслуживания "Личный кабинет", которую ПАО "ТГК-2" предлагает потребителям, позволит без посещения офиса оплатить услуги, причём с целым рядом преимуществ.Чтобы в декабре получить возможность оплачивать задолженность без комиссии, нужно зарегистрироваться в "Личном кабинете".Нужно уточнить, что доступ к этому Интернет-сервису возможен как через сайт компании ПАО "ТГК-2", так и через мобильное приложение. Скачать мобильное приложение можно бесплатно в Google Play и App Store. Для удобства клиентов компания разработала ряд дистанционных сервисов, которые позволяют решить все необходимые вопросы, не выходя из дома.С помощью этих сервисов можно направить документы в электронном виде, уточнить всю информацию по вопросам в платежных документах, передать показания.Очень важно, что для получения этих услуг не обязательно посещать центры по обслуживанию клиентов. Удобно, тем более в период осложнения эпидемиологической обстановки, воспользоваться дистанционными сервисами обслуживания потребителей тепловой энергии.Через онлайн-сервис можно взаимодействовать с компанией не посещая офисы компании и даже не выходя из дома:- оплатить коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения;- передавать показания по приборам учёта и контролировать расход;- контролировать состояние лицевого счета;- получить консультацию специалистов ПАО «ТГК-2»;- привязать лицевые счета близких и родственников к своему аккаунту;- подключать sms, push, е-mail – уведомления.