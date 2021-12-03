Власти перенесли рассмотрение изменений в Устав на неопределённый срок.

В Гусь-Хрустальном отменили заседание горсовета, на котором местные депутаты могли Изменения в Устав планировали «протащить» 2 декабря в 14:00.Однако к намеченному времени пришёл лишь один народный избранник. Глава города и председатель проинформировали его, что собрание переносится. У одного из парламентариев подозрение на ковид. Собрать кворум не получится.Между тем расклад в представительном органе власти следующий: 9 депутатов – беспартийные, 7 – единороссы, 4 – коммунисты и один из ЛДПР. Для утверждения изменений необходимо 14. Очевидно, что часть беспартийных нардепов не горит желанием брать на себя непопулярное в городе решение. Дата следующего заседания пока не определена.Напомним, что 25 ноября состоялись публичные слушания Вход на мероприятие был организован по QR-кодам и справкам об отсутствии ковида. Однако гусевчанам всё равно удалось отстоять право голосовать за своего градоначальника. Ни пропускной режим, ни админресурс не помогли местным властям.По итогам мероприятия «За» отмену прямых выборов выступили 46 человек, против - 53. После подсчёта в зале раздались аплодисменты. Инициаторы не смогли обеспечить победу даже с помощью админресурса. Часто на «публичку» сгоняют чиновников мэрии, а также представителей «ручных» некоммерческих организаций, но на этот раз и они не помогли.Радоваться рано. Результат носит рекомендательный характер. Мнение жителей лишь зачитают на заседании думы, где депутаты примут окончательное решение.Ранее местный горсовет Напомним, что кроме Гусь-Хрустального во Владимирской области лишь жители Собинки и Мурома голосуют за мэра на всенародных выборах.