К другим темам. Ожидаемый объём инвестиций - свыше двух миллиардов рублей. В Киржаче стартовал...

К другим темам. Ожидаемый объём инвестиций - свыше двух миллиардов рублей. В Киржаче стартовал крупный инвестпроект по возведению ещё одного производственного корпуса технопарка.Старт строительству многофункционального комплекса сегодня дали врио губернатора Александр Авдеев и председатель Совета директоров холдинга "Русклимат" Михаил Тимошенко. В новом корпусе площадью 35 тысяч квадратных метров будут производить системы кондиционирования и вентиляции. Сейчас в промышленном парке "ИКСЭл" трудятся 2 тысячи человек. Реализация инвестпроекта позволит создать ещё 600 рабочих мест.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Экономика района, конечно, основана вот на таких предприятиях, таком предприятии, как "ИКСЭл". И то, что здесь создано большое количество рабочих мест, и это не останавливается, это большая перспектива. Внушает оптимизм, что район будет развиваться.