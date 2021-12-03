По предварительной информации регионального УМВД, трагедия произошла накануне в Ковровском районе...

По предварительной информации регионального УМВД, трагедия произошла накануне в Ковровском районе на 7-ом км автодороги "Чкалово-Осипово" около 15:30. 49-летний водитель "Лады" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения,где произошло столкновение с большегрузом под управлением водителя 1973 года рождения. В результате водитель автомобиля "Лада" скончался на месте ДТП. Сотрудниками полиции выясняются обстоятельства произошедшего.ФОТО: https://www.pexels.com/ru