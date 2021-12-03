В регионе появились Маша и Медведь. Герои любимого мультсериала изображены на новых монетах, которые выпустил Центробанк. Серия монет, посвящённых известным советским и российским

В регионе появились Маша и Медведь. Герои любимого мультсериала изображены на новых монетах, которые выпустил Центробанк. Серия монет, посвящённых известным советским и российским мультфильмам продолжится. Наталья Верба, эксперт Отделения Владимир Банка России: За очень короткое время этот сериал набрал популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. Ранее в этой серии выпускались