Сегодня в России День Неизвестного солдата. Ежегодно 3 декабря страна вспоминает павших защитников...

Сегодня в России День Неизвестного солдата. Ежегодно 3 декабря страна вспоминает павших защитников родины. Поисковиков, которые "возвращают" имена, сегодня поблагодарил врио губернатора области. Ещё одно обретённое имя, наш земляк, красноармеец Михаил Ефремов. Его останки обнаружили летом этого года под Харьковом. И сегодня в Радужном прошла церемония перезахоронения бойца.На площади Славы у памятной стелы в Радужном красноармейца Михаила Ефремова провожают в последний путь со всеми почестями. Останки бойца поисковики обнаружили летом этого года под Харьковом, где весной 43-го шли кровопролитные бои. Тогда в результате наступательной операции советская армия потеряла свыше свыше 100 тысяч человек. Многие имена ещё предстоит установить.Михаил Бунаев, председатель молодёжной общественной организации Владимирской области "Ассоциации поисковых отрядов "Гром":- В результате поисковых работ летом этого года украинские поисковики обнаружили бойца при котором был найден медальон, по нему удалось установить, что это наш земляк, уроженец Суздальского района.Совместными усилиями российских и украинских поисковиков прах Михаила Ефремова передали родственникам. Ольга Князева, внучка красноармейца, вместе с семьей живет в Радужном. Здесь же, на местном кладбище решено перезахоронить бойца Ефремова. По словам Ольги, дедушку она видела только на фотографиях. День, когда она узнала о его судьбе, стал самым счастливым в жизни.Ольга Князева, внучка бойца Михаила Ефремова:- Мама мне никогда не говорила о своем папе, потому что он был без вести пропавшим на войне, они не знали где он погиб. Не знаю почему, может похоронка не пришла. Мама меня щадила. У нас в семье не говорили на тему войны и пропавшего отца мамы.В этом году областной Ассоциации поисковых отрядов "Гром" исполнилось 20 лет. За годы непрерывного поиска проведены 60 поисковых экспедиций в разных областях страны. "Подняты" и с почестями перезахоронены почти 900 бойцов. Некоторых удалось "вернуть" домой. По медальонам и подписным вещам установлены фамилии 43-ёх героев. Тех, кто ушел в бессмертие ради Великой Победы. Той, что навсегда - ОДНА НА ВСЕХ.Александр Сыпченко, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"