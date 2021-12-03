Владимиро-Суздальский музей-заповедник выставил художественное собрание из усадьбы Владимира...

Владимиро-Суздальский музей-заповедник выставил художественное собрание из усадьбы Владимира Храповицкого. Скульптура, живопись, фарфор гобелен, коллекционное оружие, мебель, фотографии. Произведения впервые после национализации 1918 года собраны в едином пространстве- Владимирских Палат. Репортаж Веры Куликовой.Раритеты из уникальной коллекции Храповицкого представлены впервые. Их национализировали в 1918-м. На хранение во владимирский музей 250 предметов передали в начале двадцатых. Под каждым экспонатом - QR-код. С его помощью каждый посетитель получит полную текстовую и аудиоинформацию.Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея -заповедника:- Первый раз в едином музейном пространстве мы представляем вот такую целостную выставку предметов, которые связаны именно с усадьбой Храповицкого. Некоторые предметы из собрания выставлялись, но в каком-то разрозненном виде. Такая целостная выставка об усадьбе Храповицкого и памяти самого Владимира Семеновича она выставляется впервые.Это собрание Татьяна Меркулова изучает с начала двухтысячных. Живопись, скульптура, гобелены. Представление о коллекции сложилось постепенно. Каким было убранство усадьбы в Муромцеве, сегодня можно только догадываться.Татьяна Меркулова, завсектором изобразительного искусства научно-исследовательского отдела ВСМЗ:- Коллекция оружия у него уникальная. Ну и рыцарь безусловно. Поскольку это копия с 16-го века изготовленная мастерами 19 века. Причем, он собирал в основном камерную скульптуру. Прекрасная коллекция фарфора.Скульптура из мрамора - доказательство прекрасного вкуса Владимира Храповицкого.Татьяна Меркулова, завсектором изобразительного искусства научно-исследовательского отдела ВСМЗ:- Его интересовали аллегорические композиции. Его интересовали классические вещи. Тема труда,например, в бронзе.Авторы экспозиции постарались дать представление и о интерьерах замка. Например, кабинета Владимира Семеновича. Над столом - два портрета. Родная тетя Храповицкого Александра и ее муж. Хозяину Муромцева эти люди были очень дороги.Татьяна Меркулова, завсектором изобразительного искусства научно-исследовательского отдела ВСМЗ:- Логин Логинович Гейден - известный русский адмирал, и когда Владимир Семенович остался без отца, именно Гейдены были опекунами Владимира Семеновича. И у них сложились ,конечно, очень теплые отношения, семейные, родственные.Они проявляли взаимную заботу друг о друге. Писали друг другу письма.Жемчужина коллекции живописи - полотно Василия Верещагина. На нём - Успенский собор Киево-Печерской лавры. Этот храм расписывал мастер. Во время Великой Отечественной войны собор разрушили фашисты. И это возможность увидеть святыню в первоначальном виде.Но главную память о себе Храповицкий оставил в архитектуре. Для России его готический замок в судогодских лесах уникален. Привлечь внимание к его судьбе- главная задача музейщиков.Вера Куликова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"