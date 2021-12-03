Мероприятие состоялось в Доме дружбы. Ключевые темы – это актуальная повестка в регионе: меры поддержки МСП в 2021-2022 годах, ограничительные меры и работа бизнеса в период пандемии на территории Владимирской области.

Во встрече приняли участие замгубернатора Александр Ремига, директор департамента предпринимательства Сергей Сидорин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Алла Матюшкина, Руководитель УФНС России по Владимирской области Марат Фахретдинов, Президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области Иван Аксенов, представители малого и среднего бизнеса региона.Ключевые темы – это актуальная повестка в регионе: меры поддержки МСП в 2021-2022 годах, ограничительные меры и работа бизнеса в период пандемии на территории Владимирской области.На сегодняшний момент в субъектах РФ задействован целый ряд мер государственной поддержки: налоговые льготы, кредитная поддержка, поддержка занятости населения, снятие административных барьеров и др. Инструментарий постоянно совершенствуется, но все ли меры поддержки востребованы бизнесом на местах.«Буквально две недели назад в рамках расширенного заседания Комитета по МСП обсуждали те механизмы поддержки, которые действуют на федеральном и региональном уровнях. Мне важно было услышать не просто перечень мер господдержки, а что из того, что принято на федеральном уровне, работает в нашем регионе и как работает», - напомнил депутат ГосдумыВ период распространения пандемии и новых волн коронавирусной инфекции, введения ограничительных мер безопасности бизнес в регионе продолжает сталкиваться с новыми вызовами. Сейчас во Владимирской области действует ограничение на время работы заведений общепита. По постановлению врио главы региона кафе и рестораны могут принимать посетителей только до часу ночи. С 15 декабря к этому добавится и обязательный QR-код. Поэтому бизнесмены обратились с предложением - перенять позитивный опыт соседей из Нижнего Новгорода.Артем Силонов, предприниматель в сфере общественного питания:«В Нижнем Новгороде ситуация, следующая: либо действуют ограничения до часа ночи, и люди подстраиваются под этот формат, либо они идут по QR-коду: и сотрудники предприятия, и посетители. А мы сейчас априори ограничены, плюс с 15-го декабря вводятся QR-кода о вакцинации или медотвода – мы получается зажаты с двух сторон».Наиболее пострадавшими отраслями Владимирской области стали заведения общепита, гостиницы, предприятия сферы услуг и красоты, пассажирские перевозки. Депутат Госдумы Алексей Говырин отметил, что по сравнению со столицей и Московской областью, финансирование других регионов отличается в разы. Народный избранник считает, что такого быть не должно: «Сегодня мы в Государственной Думе обсуждаем возможность спустить на региональный уровень принятие решение о том, на что эти деньги ещё могут быть потрачены. Деньги, которые приходят из федерального бюджета».С предложением о создании Координационного совета выступил председатель регионального отделения ВОО «Деловая Россия» Александр Субботин: «Создание Координационного совета при участии общественных организаций, уполномоченного, администрации поможет быстрее и эффективнее реагировать на изменения». Это предложение обещал обсудить врио первого заместителя Губернатора Владимирской области Александр Ремига с врио Губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.Президент торгово-промышленной палаты региона Иван Аксенов озвучил предложение о введении моратория на пересмотр кадастровой стоимости ОКС и земельных участков в сторону увеличения и необходимости сохранения налоговых льгот на 2022 год.Руководитель УФНС России по Владимирской области Марат Фахретдинов отметил, что не смотря на весь комплекс мер, не все предприниматели региона воспользовались своим правом на получение субсидий за «нерабочие дни».Алексей Говырин напомнил, что также продлена мера по сохранению уровня занятости – программа «ФОТ 3.0»: «Уникальная мера, которая в целом по стране очень востребована, особенно среди представителей наиболее пострадавших отраслей: общепит, гостиницы, сфера услуг, кинотеатры и др.».Необходимо отметить и ряд положительных моментов за прошедший год, по сравнению с 2020 годом во Владимирской области в 2021 году индекс промышленного роста составил 111%, вложения в основной капитал предприятий 104%, в целом повысилась эффективность работы региональных институтов развития бизнеса – все эти показатели являются результатом эффективной работы региональной власти, экономического блока, отвечающего за работу с предпринимателями и бизнес-сообществом Владимирской области.Алла Матюшкина, уполномоченный по защите прав предпринимателей во Владимирской области:«Увидели сегодня подключение к этой работе депутата ГД Алексея Говырина, готовность работать с федеральными мерами поддержки, что как вы слышали востребовано в том числе бизнесом нашего региона. Это я считаю огромный шаг вперёд. Для бизнеса это сейчас важно. Когда процентные ставки в банках достигают приличных величин, реструктуризация позволяет тем, у кого есть нагрузка, кто является пострадавшими, выйти из ситуации и снизить операционные издержки».Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области: «С точки зрения тех ограничений, которые на сегодняшний день действуют, в том числе режимы работы, рассадка, количество посещений – здесь нужно смотреть. Мы берём неделю, после проработки всё озвучим».Алексей Говырин пообещал – каждое предложение бизнесменов будет детально изучено. Депутат Госдумы намерен озвучить конкретные предложения по изменениям в уже существующее законодательные акты на федеральном уровне: «Наша сегодняшняя встреча была проведена именно с той целью, чтобы понять какие изменения нужны, поэтому мы изучим предложения, и совместно с администрацией региона и я, как депутат ГД буду инициировать внесение изменений, в том числе на федеральном уровне».