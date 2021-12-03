Преступным путём она заработала 40 тысяч рублей.

Во Владимире предприимчивая 27-летняя мадам трижды фиктивно сдала квартиру бывшего мужа. Против девушки завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Подробностями истории поделилась пресс-служба УМВД по Владимирской области.В ноябре в полицию поступили три заявления о том, что псевдориэлтор обманула людей при попытке арендовать квартиру. Жительница Владимира опубликовала в интернете объявление о сдаче жилья. На него откликнулись три человека, с которых она взяла предоплату. Она уверяла клиентов, что требуется несколько дней, чтобы навести марафет. Но спустя какое-то время она пропадала. Преступным путём девушка заработала 40 тысяч рублей.Полицейские нашли подозреваемую. На допросе бизнес-леди пояснила, что после развода у неё остались ключи от квартиры бывшего супруга. Таким образом, женщина решила немного подзаработать.Она признала свою вину и раскаялась в содеянном. Если суд решит отправить обвиняемую в колонию, то уголовно-исправительная система с удовольствием обеспечит её заработком, которого так не хватало на воле.