Пройти процедуру можно без предварительной записи.

На этой неделе во Владимире открылись дополнительные пункты иммунизации на железнодорожном и автовокзале, а также в подразделениях «Сбербанка». Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Артём Осипов.Он отметил, что доля привитых граждан, впоследствии заболевших коронавирусом, не превышает 10%. В реанимацию вакцинированные попадают ещё реже.Кроме Владимира, пункты вакцинации появились в отделениях «Сбера» в Александрове, Вязниках, Коврове, Кольчугино, Меленках, Муроме и Юрьеве-Польском.«С 3 декабря можно привиться на железнодорожном вокзале областного центра. В середине декабря во владимирском драмтеатре планируется развернуть центральный пункт иммунизации с пропускной способностью до 850 человек в день», - добавил Артём Осипов.Пройти процедуру можно без предварительной записи.