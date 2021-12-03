Женщина разместила объявление о сдаче квартиры, не являясь при этом ее собственником.

В ноябре текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило три сообщения от местных жителей о совершенных в отношении них фактах мошенничества. Заявители сообщили, что неизвестная, под предлогом сдачи квартиры в аренду, завладела их денежными средствами.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска городского УМВД установили личность и местонахождение подозреваемой. Ей оказалась 27-летняя местная жительница.Установлено, что женщина, разместив на интернет-сайте объявление, в течение месяца успела сдать не принадлежащее ей жилье трем гражданам, получив предоплату за месяц вперед, в общей сумме около 40 000 рублей. В каждом случае она уверяла арендаторов, что ей необходимо еще несколько дней для того, чтобы улучшить в квартире условия проживания. И только потом фигурантка обещала отдать ключи.Подозреваемая пояснила, что в действительности квартира принадлежит бывшему супругу.Женщина признала свою вину, в содеянном раскаялась. Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении 27-летеней жительницы Владимира возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).