От ограничительных ковидных мер, до финансовой поддержки. Во Владимире прошла встреча...

От ограничительных ковидных мер, до финансовой поддержки. Во Владимире прошла встреча бизнес-сообщества 33 региона с представителями администрации. К каким выводам пришли собравшиеся и что ждёт предпринимателей в ближайшее время - об этом в нашем материале.Обязательная вакцинация сотрудников, запрет работы по ночам, QR-коды. Это лишь малая часть нововведений, с которыми столкнулся малый и средний бизнес за последний год. Каждая новая волна коронавируса бьёт по предпринимателям. Поэтому бизнесу важно вести прямой диалог с властью и совместно искать компромисс, считают участники встречи, которую организовал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.- Замечательные действительно меры поддержки, которые нам всем предлагают. От лицензирования, которое мы не оплачиваем до кредитов и так далее, которые имеют ненулевой результат при одном единственном условии, если у нас будет возможность работать.Это как сверка часов. Способ понять, какие из ограничительных мер действительно необходимы. А какие требуют корректировки.Артём Силонов, предприниматель:- Сделать вариант как в Нижнем Новгороде. У них ситуация следующая: либо у них действует ограничение работы до часа ночи, и в этом случае люди подстраиваются. Либо второй вариант, то есть на выбор это идёт, как предпринимателям, так и гостям - либо они идут по QR-коду.На сегодня в регионе действуют так же несколько программ финансовой поддержки предпринимателей - как по федеральным, так и по региональным программам. Власть старается помочь бизнесу удержаться на плаву. Но к сожалению, есть жёсткие предписания, которые никак не изменить.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- С 15 числа у нас вступают в силу QR-коды, и надо это уже сейчас принимать и воспринимать, что других правил сейчас нет. С точки зрения тех ограничений, которые на сегодняшний день действуют, в том числе режимы работы, рассадка, количество посещения. Здесь надо, я уже сказал, что посмотрю. Мы берём неделю, на следующей неделе после проработки всё озвучим.Проблемы с оценкой кадастровой стоимости, возможность работы заведений ориентированных только на ночное время, продление субсидирования - все темы и предложения, которые прозвучали на встрече депутат Госдумы Алексей Говырин пообещал взять на контроль.Алексей Говырин, депутат Государственной думы РФ, член комитета Госдумы по малому и среднему бизнесу:- Наша сегодняшняя встреча была проведена именно с той целью, чтобы понять а какие изменения нужны, поэтому мы изучим те предложения, которые сегодня были, совместно с администрацией региона и я в том числе буду инициировать внесение изменений в том числе на федеральном уровне.Алла Матюшкина, уполномоченный по защите прав предпринимателей во Владимирской области- Увидели сегодня подключение к этой работе депутата Госдумы, готовность работать с федеральными мерами поддержки, что как вы слышали востребовано в том числе бизнесом нашего региона. Это я считаю огромный шаг вперёд.Дмитрий Горкин, Семён Карпов. "Вести-Владимир".