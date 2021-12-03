Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области...

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего юноши, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, около 8 часов вечера 29 ноября в ходе возникшего конфликта подозреваемый умышленно нанес 17-летнему потерпевшему телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред его здоровью.С места происшествия молодой человек скрылся, однако был задержан 2 декабря сотрудниками полиции. В ходе допроса подозреваемый причастность к совершенному преступлению не отрицал, в содеянном раскаялся.Расследование уголовного дела продолжается.Подразделение – следственный отдел по Ленинскому району города Владимир.Фото: https://pixabay.com/